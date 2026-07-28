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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимур Моргунов: «Шесты подорожали до 1500-2000 долларов. Сейчас мало кто привозит их в Россию. Насколько мне известно, это вообще делает один человек»

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов заявил о подорожании инвентаря и сложностях с логистикой. «Шесты раньше стоили 1000 долларов, сейчас подорожали.

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