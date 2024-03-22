В миллеровском детском саду №2 отметили Всемирный день воробья

Ребята второй младшей группы «Почемучки » познакомились с пернатыми поближе. Воспитатель Людмила Васильевна Поляченко рассказала детям об этих птицах, прочитала стихотворение Маршака «Где обедал воробей?».
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