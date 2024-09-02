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«Европа сорвалась с цепи» Почему европейцы усилили поддержку Украины и как они ведет гибридную войну против России?

«Европа сорвалась с цепи» Почему европейцы усилили поддержку Украины и как они ведет гибридную войну против России?

Отношения России и Европейского союза (ЕС) достигли низшей точки за всю историю. Российские официальные лица открыто называют объединение враждебным, а для европейских чиновников Россия давно превратилась из стратегического партнера сначала в стратегического оппонента, а потом и в главного врага.

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