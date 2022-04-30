В сточных водах Новой Зеландии обнаружили много синтетического наркотика

Новые статистические данные, опубликованные на этой неделе, показали рекордное количество синтетического наркотика в сточных водах Новой Зеландии, что указывает на потенциально растущее потребление его в стране, сообщает 29 апреля портал Vice.
Новые статистические данные, опубликованные на этой неделе, показали рекордное количество синтетического наркотика в сточных водах Новой Зеландии, что указывает на потенциально растущее потребление его в стране, сообщает 29 апреля портал Vice.
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