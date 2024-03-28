"Ъ": экс-судей Ингушетии Бойчука и Аушева обвиняют во взятке от террориста

В Ингушетии задержали бывшего судью Верховного суда республики Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда Магомеда Аушева по подозрению в получении взятки от бизнесмена Адама Картоева и вынесении решений в пользу участников запрещенной в РФ секты Батал-Хаджи Белхороева.
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