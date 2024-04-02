В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра

Администрация Санкт-Петербурга сообщила, что в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В сообщении пресс-службы Смольного говорится, что, по данным Рocгидрометцeнтрa, он будет действовать с 15:00 3 апреля дo 03:00 4 апреля.