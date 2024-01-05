Журналисты News.ru выяснили, где пропал актер Петр Красилов

Известный актер Петр Красилов, заслуженный артист России, который стал известен благодаря сериалам “Бедная Настя” и “Не родись красивой”, уже более пяти лет не принимает участия в съемках кинофильмов В настоящее время он лишь активно выступает в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), где участвует в постановке комедии “Чехов-Gala”.