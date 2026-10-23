На Камчатке девушка с отцом пытались переехать реку на машине, но чуть не утонули. Об этом 360.ru рассказала участница событий Людмила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Всероссийский Дед...
- Лерчек вернули 45...
- Экс-сотрудник КГБ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым