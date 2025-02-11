Зачем на подводных лодках окна и как они не лопаются на глубине?

Если подумать о подводных лодках, что вы представляете: стальные громады в форме рыбы или огромный батискаф с панорамными окнами? На самом деле, в основной части подлодок окон никаких нет, даже в штурманском отсеке, откуда осуществляется управление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии