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Звезда "Папика" Петрожицкая решилась рассказать о возлюбленном, которого скрывает: "Мы обсудили и..."

Звезда "Папика" Петрожицкая решилась рассказать о возлюбленном, которого скрывает: "Мы обсудили и..."

Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась благодаря своей роли в сериале «Папик», рассказала о личной жизни Несколько месяцев назад в одном из своих интервью Даша Петрожицкая рассказала, как наконец-то нашла свое счастье.

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