БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗЕЛЕНСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ, НЕБЕНЗЯ ЗАЯВИЛ О "ПРОТЯНУТОЙ РУКЕ": ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА СОВБЕЗЕ ООН

ЗЕЛЕНСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ, НЕБЕНЗЯ ЗАЯВИЛ О "ПРОТЯНУТОЙ РУКЕ": ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА СОВБЕЗЕ ООН

Киевский главарь выступил на заседании Совбеза ООН, выказав свою позицию относительно переговоров с Москвой.

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Комментарии
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Иван Петров
если в ООН есть только один здравомыслящий человек - Небензя, зачем вообще тогда ООН ? Ведь Небензя как будто сам с собой разговаривает.
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15 час.
Eduard
Нет у Зеленскогр своей позиции у марионеток её просто нет.Что ему из ЦРУ нашепчут,тр он и делает!
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14 час.
Eduard
Ну нк он один,просто другие страны Африки,Азии и прочие прмалкивают!
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14 час.

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