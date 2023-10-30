Комсомольский проспект открыли в Усолье-Сибирском после капитального ремонта

В Усолье-Сибирском после капитального ремонта открылся Комсомольский проспект. Дорогу общей протяженностью более двух километров отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает областное правительство.
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