Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские звезды получали миллионные "гонорары" за поездки в Киев и поддержку конфликта на Украине.
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