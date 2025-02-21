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Орбан заявил, что звездам Голливуда платили миллионы за визиты в Киев

Орбан заявил, что звездам Голливуда платили миллионы за визиты в Киев

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские звезды получали миллионные "гонорары" за поездки в Киев и поддержку конфликта на Украине.

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