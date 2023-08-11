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Россия впервые нанесла удар по тоннелю в Закарпатье

Россия впервые нанесла удар по тоннелю в Закарпатье

Разведчик Матвийчук рассказал, чем обернется для Украины потеря этого объекта.ВКС России в пятницу 11 августа, похоже, впервые нанесли ракетный удар по тоннелю в Закарпатье.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Видите, что пишут курсивом: мы долгое время считали этот объект гражданским... А жидобандеровцы не заморачиваются никакими международными законами. Всё та же псевдогуманность Путина к лютому врагу. Так войны не выигрываются.
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В К
Резво ожеребились!
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1 час.
Сима Хостелиди
Сергей, не поняла вопроса?  Расширение НАТО, развертывание военных контингентов у границ России и не только -знали об этом? Ни у одной страны мира нет такого количества баз, как у США — их сотни по всему миру Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить — Путин
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35 мин.

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