Россия впервые нанесла удар по тоннелю в Закарпатье

Видите, что пишут курсивом: мы долгое время считали этот объект гражданским... А жидобандеровцы не заморачиваются никакими международными законами. Всё та же псевдогуманность Путина к лютому врагу. Так войны не выигрываются.

Сима Хостелиди

Сергей, не поняла вопроса? Расширение НАТО, развертывание военных контингентов у границ России и не только -знали об этом? Ни у одной страны мира нет такого количества баз, как у США — их сотни по всему миру Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить — Путин