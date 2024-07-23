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Царьград

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Amur Mash: мигрант приставал к 11-летней девочке в детском магазине

Amur Mash: мигрант приставал к 11-летней девочке в детском магазине

В детском магазине поселка Новобурейск Амурской области мигрант домогался до 11-летней девочки.Telegram-канал Amur Mash опубликовал ужасные кадры.

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