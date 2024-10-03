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Большой театр начал продавать только именные билеты для борьбы со спекулянтами

Большой театр начал продавать только именные билеты для борьбы со спекулянтами

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России для борьбы со спекулянтами решил продавать посетителям исключительно именные билеты, для приобретения которых потребуются документы, удостоверяющие личность.

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