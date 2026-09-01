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Рязанские новости

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Малков потребовал ускорить ремонт улицы Промышленной в Новомичуринске после жалоб жителей

Малков потребовал ускорить ремонт улицы Промышленной в Новомичуринске после жалоб жителей

Ремонт улицы Промышленной в Новомичуринске запланирован только на 2027 год, но власти региона намерены ускорить процесс.

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