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Сенатор от Херсонской области указал на отток иностранных наемников из ВСУ

Сенатор от Херсонской области указал на отток иностранных наемников из ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается отток наемников из зарубежных стран из-за высоких потерь среди солдат и не имеющих связи с действительностью приказов, сообщает 5 мая сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

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