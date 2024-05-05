Сенатор от Херсонской области указал на отток иностранных наемников из ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается отток наемников из зарубежных стран из-за высоких потерь среди солдат и не имеющих связи с действительностью приказов, сообщает 5 мая сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
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