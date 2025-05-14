Вся недвижимость, принадлежавшая бывшему руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу в России, была им продана в период с октября 2022 года по март 2023 года.
Чубайс избавился от всей недвижимости в России
Комментарии
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Николай Артамонов
Боже забери этого рыжего негодяя к себе!!!
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35 мин.
valentina sergeeva
А почему вор, обокравший страну, до сих пор на свободе? И почему, и кто ему позволил свободно продавать, вместо того, чтоб конфисковывать?.. Все эти вопросы размывают доверие к власти.
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31 мин.
Александр Попов
Рыжие крысы, они живучие.
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19 мин.
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