Одиннадцать дней без российского импорта. Чем Армения заменит российский газ

Россия приостанавливает поставки газа Армении на 11 дней. Что стоит за остановкой С 15 по 25 сентября поставки российского природного газа в Армению будут временно прекращены.
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