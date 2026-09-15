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Неординарные газовые новости

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Одиннадцать дней без российского импорта. Чем Армения заменит российский газ

Одиннадцать дней без российского импорта. Чем Армения заменит российский газ

Россия приостанавливает поставки газа Армении на 11 дней. Что стоит за остановкой С 15 по 25 сентября поставки российского природного газа в Армению будут временно прекращены.

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