Цифровизация-2024: разработчики ПО для стройки — о том, что предстоит сделать девелоперам, государству и им самим

Разработчики программных продуктов до сих пор вынуждены объяснять строительной отрасли, почему переход на технологии информационного моделирования необходим не только из-за государственных постановлений и почему время констатации себестоимости строительства только по факту его завершения прошлоМинстрой, «Дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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