Цифровизация-2024: разработчики ПО для стройки — о том, что предстоит сделать девелоперам, государству и им самим

Разработчики программных продуктов до сих пор вынуждены объяснять строительной отрасли, почему переход на технологии информационного моделирования необходим не только из-за государственных постановлений и почему время констатации себестоимости строительства только по факту его завершения прошлоМинстрой, «Дом.