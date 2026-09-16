Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Нищета и рабство после кайфа в России»: Узбекистан неудачно попытался зазвать мигрантов в Сербию через очернение РФ

«Нищета и рабство после кайфа в России»: Узбекистан неудачно попытался зазвать мигрантов в Сербию через очернение РФ

Телеканал "78" Узбекистан договаривается с Сербией о сотрудничестве по трудовой миграции. Узбекские СМИ уже рисуют читателям образ Сербии, по всем статьям превосходящей Россию – но узбеки отказываются верить в это.

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