Правительство РФ одобрило увеличение пособий по беременности для студенток

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения в вузах, колледжах, научных организациях и учреждениях дополнительного профессионального образования, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.