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Правительство РФ одобрило увеличение пособий по беременности для студенток

Правительство РФ одобрило увеличение пособий по беременности для студенток

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения в вузах, колледжах, научных организациях и учреждениях дополнительного профессионального образования, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

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