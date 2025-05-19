Правительство РФ одобрило увеличение пособий по беременности для студенток

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения в вузах, колледжах, научных организациях и учреждениях дополнительного профессионального образования, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
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