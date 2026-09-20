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В МВД объяснили, нужно ли менять паспорт при изменении подписи

В МВД объяснили, нужно ли менять паспорт при изменении подписи

В МВД также уточнили порядок оформления паспорта в ситуации, когда человек физически не способен расписаться самостоятельно Россиянам не требуется получать новый внутренний паспорт, если они решили изменить личную подпись или она со временем поменялась естественным образом.

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