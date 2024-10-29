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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский одержал 401-ю победу в НХЛ и делит 13-е место в истории с Осгудом. У идущего 12-м Фюра – 403

Вратарь «Флориды» отразил 26 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:2).  В текущем сезоне у 36-летнего россиянина стало 5 побед в 8 играх при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,97.

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