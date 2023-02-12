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«Барса» со счетом 1:0 выиграла 7 матчей Ла Лиги за 21 тур. Прежде такое было 3 раза – за 42 и 44 тура

«Барса» со счетом 1:0 выиграла 7 матчей Ла Лиги за 21 тур. Прежде такое было 3 раза – за 42 и 44 тура

«Барселона» в текущем сезоне Ла Лиги 7 раз выигрывала со счетом 1:0. В матче 21-го тура Ла Лиги сине-гранатовые обыграли «Вильярреал» (1:0) благодаря голу Педри, одержав седьмую победу с минимальным счетом в текущем сезоне.

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