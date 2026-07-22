Зеленский опустился на четвертое место в рейтинге доверия населения Украины Как показали результаты свежего соцопроса, глава киевского режима Зел.
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Зеленский опустился на четвертое место в рейтинге доверия населения Украины Как показали результаты свежего соцопроса, глава киевского режима Зел.
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