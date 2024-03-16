ВКС РФ бомбами разгромили 1-ю бригаду Зеленского и ее опорные пункты

Авиация и артиллерия российской группировки войск «Восток» уничтожила несколько опорных пунктов первой бригады украинского президента Владимира Зеленского и 128-й бригады теробороны ВСУ, заявил глава пресс-центра группировки Александр Гордеев в разговоре с ТАСС.
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