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Царьград

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Журналист: "Рома" отказалась от Луиса Энрике из-за зарплаты

Журналист: "Рома" отказалась от Луиса Энрике из-за зарплаты

Бразильский футболист Луис Энрике, играющий за "Зенит", был предложен "Роме". Однако итальянский клуб отказался от трансфера, объясняя это высокими зарплатными требованиями игрока, которые составляют 3,6 млн евро за сезон.

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