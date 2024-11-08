Октябрьский переворот был типичным майданом

Некруглой годовщине октябрьского переворота посвящается.Частенько от наших бЛевачков доводится слышать брехню типа "октябрь - это антимайдан" - вот и в этом году поуехавший украинчик пан Веселовский незадолго до дня седьмого ноября, чёрного дня календаря, выдал следующее: "Февраль 1917 года - это Майдан.