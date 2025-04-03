Спикер Рады объяснил отказ Порошенко в выезде в США

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, почему экс-президенту страны Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) отказали в выезде в США.
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