Сегодня в Екатеринбурге будет заложена Молодёжная капсула времени. Уральцам из 2049 года передали около 40 предметов.
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Сегодня в Екатеринбурге будет заложена Молодёжная капсула времени. Уральцам из 2049 года передали около 40 предметов.
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