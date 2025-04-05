В Татарстане план ярового сева на текущий год - 1 млн 730 тыс. га, из них 860 тыс. га - зерновые, 632 тыс. га - технические культуры

В Республике Татарстан к боронованию посевов приступили в тридцати пяти районах республики. Об этом сообщил сегодня на совещании заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)