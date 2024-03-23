Четверо из шести тнррористов участвовавших в нападении в Крокус Сити Холл террористов задержаны живыми в Брянской области при попытке уйти на Украину (не доехпли меньше 100 км).
Террористы задержаны
Комментарии
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Юра Воинков
К стенке поставить.Чтоб другим был урок.Сколько людей не винных погибло.🥲🥲🥲
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19 час.
Светлана Позднякова
👍
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16 час.
Светлана Позднякова
Правильно!!Всех гнать из страны!!Нам самими пора наводить порядок в России….Короны снять и вычищать всю Россию…
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16 час.
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