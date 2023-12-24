Жительница Смоленска просит откликнуться свидетелей смертельной драки в клубе на улице Николаева

По неофициальной версии, к трагедии привела неразделенная любовь Как сообщает SmolNarod, 16 декабря во время вечеринки в клубе «Хаген» на улице Николаева в Смоленске погиб молодой человек – 23-летний Сергей Соловьев.
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