Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | October 14, 2026 Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! ChartPathik Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | October 14, 2026 CRUDEOIL1! Crude Oil is trading around 8,957, holding directly above the 8,953 Zero Line.
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