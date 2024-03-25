СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов НАТО

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами 155-го калибра, используемыми в военной технике НАТО. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.