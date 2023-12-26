В Российских регионах пересмотрят тарифы на электричество

Наташа Устинова

Давно мечтают грабить население. Повесили "умные счётчики на столбы,не получилось, изо рели закон: не заплатил до 10, платишь вдвойне не получилось. Теперь придумали ещё изощренне. Расходуешь больше 100 кВт плати вдвойне, втройне? Что приборы и инструменты, облегчающие жизнь выбросить на помойку? Триммеры, стиральные машины, пылесосы, телики, компики, утюг, чайник, электроплиты(будут готовить на костре), а мыться теперь вообще будет негде, бани то повсеместно истребили, воду в ванну тоже придётся на костре. Падаем в 16 век?