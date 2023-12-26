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В Российских регионах пересмотрят тарифы на электричество

В Российских регионах пересмотрят тарифы на электричество

В правительстве РФ утвердили меры, побуждающие регионы перевести население на новые тарифы, которые будут расти при увеличении потребления.

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Комментарии
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Наташа Устинова
Давно мечтают грабить население. Повесили &quot;умные счётчики на столбы,не получилось, изо рели закон: не заплатил до 10, платишь вдвойне не получилось. Теперь придумали ещё изощренне. Расходуешь больше 100 кВт плати вдвойне, втройне? Что приборы и инструменты, облегчающие жизнь выбросить на помойку? Триммеры, стиральные машины, пылесосы, телики, компики, утюг, чайник, электроплиты(будут готовить на костре), а мыться теперь вообще будет негде, бани то повсеместно истребили, воду в ванну тоже придётся на костре. Падаем в 16 век?
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15 час.
НУ
Наташа Устинова
А дальше что ещё придумаете, чтобы карманы наполнить
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15 час.

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