Костин заявил о сохранении ЦБ текущей ключевой ставки

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Центральный банк (ЦБ) России сохранит ключевую ставку на уровне 18 процентов на ближайшем заседании. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.