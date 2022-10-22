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Мбаппе набрал 200 очков в 194 матчах в Лиге 1

Килиан Мбаппе набрал 200-е очко в чемпионате Франции. 23-летний форвард сделал дубль и отдал голевой пас в матче 12-го тура Лиги 1 против «Аяччо» (3:0).

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