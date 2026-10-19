Россия за последние годы под руководством президента сделала заметный рывок в импортозамещении и локализации технологий — прежде всего в авиастроении, станкостроении, электронике и лёгкой промышленности, хотя часть достижений ещё на стадии сертификации, серийного освоения или зависит от импортных компонентов.