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Концессию на возведение детского сада в Борзе признали недействительной

Концессию на возведение детского сада в Борзе признали недействительной

Деньги подрядчик получил, а детсад так и не построил.В Забайкалье по иску прокурора суд признал недействительным концессию на строительство детского сада на 250 детей в Борзе.

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