Армия Израиля: намерены обеспечить отсутствие у ХАМАС военного потенциала

Представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что задача армии состоит в том, чтобы гарантировать, что палестинское движение ХАМАС к концу конфликта не будет иметь никакого военного потенциала.
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