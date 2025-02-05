Туляк украл деньги у парня своей дочери прямо из куртки

В Куркинском районе нашли подозреваемого в краже. С заявлением в полицию обратился 29-летний мужчина, сообщив, что у него пропали деньги прямо из куртки, передает пресс-служба тульского управления МВД России.
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