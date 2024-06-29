ВС Белоруссии вывели ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры

Белоруссия усилила силы и средства ПВО из-за резкого увеличения числа полетов беспилотников в северной части Украины, которые ведут разведку в приграничных районах Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.
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