Корабли ВМФ России и ВМС Китая в ходе СКШУ «Восток-2022» провели учение по противовоздушной обороне отряда, уничтожили артиллерией плавающую мину и провели полёты палубных вертолётов

Стрельбы были проведены в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в закрытом районе Японского моря по имитированной воздушной цели.
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