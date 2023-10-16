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Молодая жена Прилучного публично “кольнула” Агату Муцениеце

Молодая жена Прилучного публично “кольнула” Агату Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце и актер Павел Прилучный развелись в 2020 году. Их разрыв был напряженным, так как Агата обвиняла Павла в чрезмерном употреблении алкоголя и насилии в семье.

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Комментарии
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Алина Белова
Для  Агаты связь с Прилучным  была  ошибкой.   Он  не достоин Агаты, а вот  следующая -  подходит Прилучному. Это пара  -  гусь да  гагара.  Страшненькая, не ровня  Агате и ума  по всей  вероятности недополучила  от природы..  Желаю  Агате  всего хорошего, не ошибаться  больше  в  выборе и искать достойных.  Всё  будет  хорошо.
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1 д.
СЗ
Света Заходская
Пора уже каждому жить своей жизнью.Агате надо успокоиться и строить новые отношения ,но,по видимому, её не отпускает чувство к Павлу.
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1 д.

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