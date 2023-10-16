Актриса Агата Муцениеце и актер Павел Прилучный развелись в 2020 году. Их разрыв был напряженным, так как Агата обвиняла Павла в чрезмерном употреблении алкоголя и насилии в семье.
Молодая жена Прилучного публично “кольнула” Агату Муцениеце
Комментарии
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Алина Белова
Для Агаты связь с Прилучным была ошибкой. Он не достоин Агаты, а вот следующая - подходит Прилучному. Это пара - гусь да гагара. Страшненькая, не ровня Агате и ума по всей вероятности недополучила от природы.. Желаю Агате всего хорошего, не ошибаться больше в выборе и искать достойных. Всё будет хорошо.
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1 д.
СЗ
Света Заходская
Пора уже каждому жить своей жизнью.Агате надо успокоиться и строить новые отношения ,но,по видимому, её не отпускает чувство к Павлу.
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1 д.
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