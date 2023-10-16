Молодая жена Прилучного публично “кольнула” Агату Муцениеце

Алина Белова

Для Агаты связь с Прилучным была ошибкой. Он не достоин Агаты, а вот следующая - подходит Прилучному. Это пара - гусь да гагара. Страшненькая, не ровня Агате и ума по всей вероятности недополучила от природы.. Желаю Агате всего хорошего, не ошибаться больше в выборе и искать достойных. Всё будет хорошо.