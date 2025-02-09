Мобилизованного во Львове преподавателя нашли под Киевом с проломленным черепом

Задержанного сотрудниками ТЦК преподавателя львовского университета им. Франко возле Стрыйского рынка в Львове Степана Бильченко, когда он направлялся на работу, нашли через день на обочине трассы под Киевом с переломом черепа и отеком мозга.
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