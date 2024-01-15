Пермская полиция проводит проверку после анонимных угроз о готовящихся нападениях на школы и ТЦ

Министерство внутренних дел призвало население «сохранять спокойствие».Правоохранительные органы Перми проводят проверку по факту появления в интернете анонимных угроз о нападении на школы и торговые центры Перми.
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