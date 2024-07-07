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"Оставить в тылу невозможно": Ловушка Волчанска. Элитный резерв вступил в бой

"Оставить в тылу невозможно": Ловушка Волчанска. Элитный резерв вступил в бой

Противник продолжает перебрасывать резервы на Харьковское направление - дошло и до элитных спецподразделений, вступивших в бой с нашей армией, вероятно, самых опасных формирований врага.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
У наших закончились хваленые термобарические ракеты?
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11 час.
Павел Ильин
Элитные подразделения можно уже не жалеть....это идейные нацисты. Фабнуть конкретно....что и собрать было невозможно....
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5 час.

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